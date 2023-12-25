ЦБ не увидел угрозы резких колебаний рубля

Банк России не ожидает резких изменений на валютном рынке после завершения действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, считает это временной мерой, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы не ожидаем этого, нет», — сказала глава ЦБ в интервью РБК, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать резкого изменения ситуации на валютном рынке в марте, когда действие указа должно быть завершено.

Набиуллина подчеркнула, что эта мера не стала определяющим фактором для курса рубля. «Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, — это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что действие таких мер должно быть временным. «На наш взгляд, почему указ должен быть временным — со временем компании учатся обходить ограничения, которые вводятся. Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты, прежде всего по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее. Поэтому мы считаем, что [он] должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время», — отметила она.

По оценкам ЦБ, в ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться к 100% выручки.