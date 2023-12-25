Визитку Путина из 1990-х продали за 2 млн рублей

Визитную карточку президента России Владимира Путина из 1990-х годов продали на аукционе за 2 миллиона рублей, сообщил ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — написано на визитке. Несколько телефонных номеров начертаны рукой Путина, отмечается в описании лота.

Фото: © bidspirit

«Борьба была довольно долгая — может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте», — сказал ТАСС Цыганков.

Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета с 1990 по 1991 год, когда его возглавлял Анатолий Собчак.

Аналогичные визитки Путина уже выставлялись на продажу. Их предлагали за 650 тысяч и за 2 миллиона рублей.