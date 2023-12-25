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Визитку Путина из 1990-х продали за 2 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Визитную карточку президента России Владимира Путина из 1990-х годов продали на аукционе за 2 миллиона рублей, сообщил ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — написано на визитке. Несколько телефонных номеров начертаны рукой Путина, отмечается в описании лота.

Визитная карточка Владимира Путина из 1990-х годов
Фото: © bidspirit

«Борьба была довольно долгая — может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте», — сказал ТАСС Цыганков.

Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета с 1990 по 1991 год, когда его возглавлял Анатолий Собчак.

Аналогичные визитки Путина уже выставлялись на продажу. Их предлагали за 650 тысяч и за 2 миллиона рублей.

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GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...