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Неожиданного победителя выбрали в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Олег Шепс и Влад Череватый поборолись за победу в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», разрыв между конкурентами сотавил всего 3% зрительских голосов.

В финал «Битвы сильнейших» вышли четыре экстрасенса: Виктория Райдос, Олег Шепс и Дмитрий Матвеев по итогам общего голосования. А также Влад Череватый, которого взяли в финал дополнительно, по решению других участников «Битвы».

В итоге Дмитрий Матвеев занял в проекте четвертое место, а Виктория Райдос, которая рассчитывала на победу, — третье место.

Основная конкуренция за победу развернулась между Череватым и Шепсом. По словам ведущего Марата Башарова, разрыв между ними был всего в 3% голосов. И, хоть для многих была очевидна победа Олега Шепса, первое место досталось Владу Череватому.

Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Когда объявили итог, Шепс расплакался от досады. «Жаль, что так вышло. Для меня была важна победа. Именно победа», — сказал он.

А Череватый не мог поверить, что сумел обойти сильных и популярных конкурентов. «Клянусь, неожиданно… Я не готовил речь, потому что не планировал это место», — сказал Череватый.

Голоса расположились следующим образом:

Дмитрий Матвеев — 10%
Виктория Райдос — 21%
Олег Шепс — 33%
Влад Череватый — 36%

После некоторых упреков ведущего в адрес победителя, Череватый признался, что сгоряча сыпал проклятия на участников, и не заслуживает победы. Чернокнижник передал победу Шепсу, который в итоге принял ее и попросил разделить победу пополам.

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Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...