Неожиданного победителя выбрали в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Олег Шепс и Влад Череватый поборолись за победу в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», разрыв между конкурентами сотавил всего 3% зрительских голосов.

В финал «Битвы сильнейших» вышли четыре экстрасенса: Виктория Райдос, Олег Шепс и Дмитрий Матвеев по итогам общего голосования. А также Влад Череватый, которого взяли в финал дополнительно, по решению других участников «Битвы».

В итоге Дмитрий Матвеев занял в проекте четвертое место, а Виктория Райдос, которая рассчитывала на победу, — третье место.

Основная конкуренция за победу развернулась между Череватым и Шепсом. По словам ведущего Марата Башарова, разрыв между ними был всего в 3% голосов. И, хоть для многих была очевидна победа Олега Шепса, первое место досталось Владу Череватому.

Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Когда объявили итог, Шепс расплакался от досады. «Жаль, что так вышло. Для меня была важна победа. Именно победа», — сказал он.

А Череватый не мог поверить, что сумел обойти сильных и популярных конкурентов. «Клянусь, неожиданно… Я не готовил речь, потому что не планировал это место», — сказал Череватый.

Голоса расположились следующим образом:

Дмитрий Матвеев — 10%

Виктория Райдос — 21%

Олег Шепс — 33%

Влад Череватый — 36%

После некоторых упреков ведущего в адрес победителя, Череватый признался, что сгоряча сыпал проклятия на участников, и не заслуживает победы. Чернокнижник передал победу Шепсу, который в итоге принял ее и попросил разделить победу пополам.