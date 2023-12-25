Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии

Бывшая помощница актера и продюсера Вина Дизеля рассказала неприятную историю из прошлого, и потребовала от бывшего босса 10 тысяч долларов. Сам Вин Дизель категорически отрицает свою вину.

Инцидент произошел в 2010 году. Девушка Аста Джонассон работала на Дизеля. В один из вечеров в отеле актер якобы схватил помощницу за запястья и потащил к кровати, «проигнорировав ее попытки заявить о несогласии», сообщает Vanity Fair со ссылкой на судебные документы.

Джонассон утверждает, что Дизель начал целовать ее, задирать платье и водить руками по телу. Девушка убежала в ванную, но актер последовал за ней, прижал к стене и начал мастурбировать. Через несколько часов после случившегося несчастную известили об увольнении.

Пострадавшая требует наказать Дизеля и оспаривает свое увольнение. В иске говорится, что самооценка Джонассон была задета, и она «поставила под сомнение свои собственные навыки, не будучи уверенной, что последующая карьера не потребует от нее торговли телом».