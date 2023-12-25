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Российские фильмы уступили «Феррари»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Феррари»

Биографический фильм «Феррари» стал лучшей новинкой кинопроката за уикенд с 21 по 24 декабря, лента собрала 75,4 миллиона рублей.

Ни одна новинка прошлой недели не смогла попасть в топ-5 лидеров кинопроката по кассовым сборам.

Второе место в топе досталось фильму «Аквамен и потерянное царство», который не выходил в России и Белоруссии. Но в странах СНГ фильму удалось собрать 62 миллиона.

Остальные лидеры проката — фильмы, вышедшие несколькими неделями ранее. Это «Манюна: Новогоднее приключения», «Елки 10», «Теща».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...