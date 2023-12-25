Российские фильмы уступили «Феррари»

Биографический фильм «Феррари» стал лучшей новинкой кинопроката за уикенд с 21 по 24 декабря, лента собрала 75,4 миллиона рублей.

Ни одна новинка прошлой недели не смогла попасть в топ-5 лидеров кинопроката по кассовым сборам.

Второе место в топе досталось фильму «Аквамен и потерянное царство», который не выходил в России и Белоруссии. Но в странах СНГ фильму удалось собрать 62 миллиона.

Остальные лидеры проката — фильмы, вышедшие несколькими неделями ранее. Это «Манюна: Новогоднее приключения», «Елки 10», «Теща».