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Fox News включил Байдена в список главных неудачников 2023 года

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: Joe Biden Instagram

Американский телеканал Fox News поместил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.

«В этом году 80-летний главнокомандующий столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей», — приводит ТАСС объяснение телеканала.

По данным Fox News, вопросы у американцев вызывает не только возраст Байдена и его возможная причастность к коррупции в бытность вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.

«В результате опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание», — подытожил Fox News.

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Политика #Мир
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