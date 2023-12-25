Fox News включил Байдена в список главных неудачников 2023 года

Американский телеканал Fox News поместил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.

«В этом году 80-летний главнокомандующий столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей», — приводит ТАСС объяснение телеканала.

По данным Fox News, вопросы у американцев вызывает не только возраст Байдена и его возможная причастность к коррупции в бытность вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.

«В результате опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание», — подытожил Fox News.