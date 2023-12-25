Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране

Беспорядки в Белграде являются спровоцированной из-за рубежа попыткой свержения законно избранной власти Сербии, заявил президент страны Александр Вучич беспорядки в Белграде.

Коалиция «Сербия не должна останавливаться» во главе с Вучичем на прошедших накануне выборах набрала около 47% избирателей. Оппозиция потребовала отмены выборов и устроила беспорядки в центре Белграда.

«Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия», — заявил Вучич в обращении к нации. По его словам, заявления о нарушениях при голосовании были откровенной «ложью».

Вучич назвал демонстрантов «головорезами», которым не удастся дестабилизировать государство. «Это — не революция. У них ничего не получится», — подчеркнул он.

В воскресенье, 24 декабря сотрудники сербского спецназа были вынуждены применить слезоточивый газ, когда протестующие разбили окна у входа в здание ратуши в центре города.

Вучич сообщил, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения, задержано более 30 участников беспорядков.