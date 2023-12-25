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Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Беспорядки в Белграде являются спровоцированной из-за рубежа попыткой свержения законно избранной власти Сербии, заявил президент страны Александр Вучич беспорядки в Белграде.

Коалиция «Сербия не должна останавливаться» во главе с Вучичем на прошедших накануне выборах набрала около 47% избирателей. Оппозиция потребовала отмены выборов и устроила беспорядки в центре Белграда.

«Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия», — заявил Вучич в обращении к нации. По его словам, заявления о нарушениях при голосовании были откровенной «ложью».

Вучич назвал демонстрантов «головорезами», которым не удастся дестабилизировать государство. «Это — не революция. У них ничего не получится», — подчеркнул он.

В воскресенье, 24 декабря сотрудники сербского спецназа были вынуждены применить слезоточивый газ, когда протестующие разбили окна у входа в здание ратуши в центре города.

Вучич сообщил, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения, задержано более 30 участников беспорядков.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...