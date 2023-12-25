Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране

Беспорядки в Белграде являются спровоцированной из-за рубежа
попыткой свержения законно избранной власти Сербии, заявил президент страны Александр
Вучич беспорядки в Белграде.
Коалиция «Сербия не должна останавливаться» во главе с Вучичем
на прошедших накануне выборах набрала около 47% избирателей. Оппозиция
потребовала отмены выборов и устроила беспорядки в центре Белграда.
«Это была попытка насильственного захвата государственных
учреждений Республики Сербия», — заявил Вучич в обращении к нации. По его словам,
заявления о нарушениях при голосовании были откровенной «ложью».
Вучич назвал демонстрантов «головорезами», которым не
удастся дестабилизировать государство. «Это — не революция. У них ничего не
получится», — подчеркнул он.
В воскресенье, 24 декабря сотрудники сербского спецназа были
вынуждены применить слезоточивый газ, когда протестующие разбили окна у входа в
здание ратуши в центре города.
Вучич сообщил, что в ходе столкновений с протестующими два
полицейских получили ранения, задержано более 30 участников беспорядков.