Президент России Владимир Путин восхитился поступком танкиста Николая Харченко, который на церемонии награждения попросил наградить и его командира.

Харченко 8 декабря получил из рук президента «Золотую звезду» Героя России. На следующей церемонии высшей госнаграды был удостоен весь остальной экипаж, но в тот момент младший сержант этого не знал. Кадры общения опубликовал в телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел — так же за бокалом шампанского — и говорит: "<...> Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я воевал», — пересказал Путин их диалог во время беседы с экипажем.

По словам президента, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — сказал он.

Помимо наград для товарища, боец тогда попросил о новом танке Т-90 для экипажа. «Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно! Привет ему передавайте!» — обратился Путин к танкистам.