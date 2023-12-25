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Путин восхитился бойцом, попросившим у него новый танк

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России вручает медаль «Золотая Звезда» Герою России младшему сержанту Николаю Харченко
Президент России вручает медаль «Золотая Звезда» Герою России младшему сержанту Николаю Харченко
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин восхитился поступком танкиста Николая Харченко, который на церемонии награждения попросил наградить и его командира.

Харченко 8 декабря получил из рук президента «Золотую звезду» Героя России. На следующей церемонии высшей госнаграды был удостоен весь остальной экипаж, но в тот момент младший сержант этого не знал. Кадры общения опубликовал в телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел — так же за бокалом шампанского — и говорит: "<...> Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я воевал», — пересказал Путин их диалог во время беседы с экипажем.

По словам президента, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — сказал он.

Помимо наград для товарища, боец тогда попросил о новом танке Т-90 для экипажа. «Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно! Привет ему передавайте!» — обратился Путин к танкистам.

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Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...