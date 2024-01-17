Как выбрать оптимальный тариф интернета

Провайдеры обычно предлагают сразу несколько тарифов домашнего интернета — дешевле, но медленнее, а также подороже, но быстрее. Как выбрать оптимальный тариф, чтобы не переплачивать за избыточную скорость, но при этом избежать риска «тормозов» при высокой нагрузке на канал?

Как считается скорость интернета

Провайдеры при составлении тарифов указывают скорость интернета в мегабитах в секунду. Различать тарифы по скорости доступа к Сети просто — чем больше Мбит/с, тем шире канал и быстрее соединение.

Однако важно не путать мегабиты в секунду, которыми измеряется скорость интернет-соединения, и мегабайты в секунду, которые показывает устройство при скачивании файлов. Один мегабайт равен восьми мегабитам. Для передачи одного мегабайта в секунду нужна скорость 8 Мбит/с.

Кроме этого, скорость интернета на самом деле двойная — у сетевого канала есть скорость скачивания (входящая) и скорость загрузки (исходящая). На сайте провайдеров обычно указывается первый параметр.

Дело в том, что пользователи намного чаще используют интернет для скачивания, а не загрузки информации в Сеть. Однако если человек часто работает с облачными хранилищами или регулярно стримит, важность данного параметра значительно повышается.

Какую скорость интернета требует контент

Стоит учитывать, что одновременно работающие устройства и сервисы конкурируют за один канал связи. Например, если в домашней сети один пользователь смотрит фильм в разрешении 4К, а другой — качает обновления для игры, у обоих могут начаться проблемы.

Просмотр кино в онлайн-кинотеатре в разрешении 4K — 35 Мбит/с

Просмотр кино в онлайн-кинотеатре в разрешении Full HD — 25 Мбит/с

Просмотр видео на YouTube в Full HD —20 Мбит/с

Онлайн-игры — 15 Мбит/с

Веб-серфинг — 5 Мбит/с

Видеозвонки — 3 Мбит/с

Переписка в мессенджерах — 1 Мбит/с

Современные роутеры умеют распределять скорость в зависимости от важности трафика — такая технология оптимизирует потоки данных. Так, при просмотре видео в 4К-разрешении роутер ограничит скорость обновления игры или программного обеспечения. Пример такого устройства — продвинутый игровой роутер RT-X от компании Ростелеком.

Как выбрать оптимальную скорость

Считается, что для одновременной работы до пяти устройств оптимальной является скорость 100 Мбит/с. Если устройств больше, лучше выбрать тариф со скоростью 500 Мбит/с. Такие тарифы доступны только у крупных провайдеров, которые прокладывают оптоволоконные линии. Обладателей «гигабитного» интернета в России очень мало — порядка 0,1% абонентов.

Оптимальная скорость домашнего интернета:

Один пользователь (ПК, смартфон, один Smart TV) — 50 Мбит/с

Двое абонентов (два ПК, два смартфона, один Smart TV) — 100 Мбит/с

Семья с одним ребенком (два ПК, три смартфона, один планшет, один Smart TV) — 200 Мбит/с

Семья с тремя детьми (три ПК, пять смартфонов, два планшета, два Smart TV) — 500 Мбит/с

Самая современная технология подключения к интернету — GPON. В жилище абонента устанавливается оптический терминал, от которого устройства получают интернет через оптоволоконный кабель. Такой тип соединения обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гб/сек.

Тарифы с подключением по технологии GPON на сегодня уже доступны абонентам практически по всей стране — например, Ростелеком предлагает подключение через оптику на скорости до 890 Мбит/сек.