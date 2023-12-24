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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑главком силами США в Европе заявил о поражении Запада на Украине

Источник:
РИА Новости
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Запад не смог обеспечить Украину необходимыми мощностями и потому несет вину за провал украинского контрнаступления, заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — цитирует РИА Новости американского генерала.

По словам Ходжеса, Запад не смог обеспечить Украину тем, на что она рассчитывала, «включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были нужны для успеха этого контрнаступления».

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин.

Тема: Военная операция на Украине
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