Запад не смог обеспечить Украину необходимыми мощностями и потому несет вину за провал украинского контрнаступления, заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — цитирует РИА Новости американского генерала.

По словам Ходжеса, Запад не смог обеспечить Украину тем, на что она рассчитывала, «включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были нужны для успеха этого контрнаступления».

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин.