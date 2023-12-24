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Кинологи предупредили о тяжелом стрессе собак от фейерверков

Источник:
Sibnet.ru
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Салют и собаки
Фото: © Sibnet.ru
Самое большое количество побегов собак фиксируется в новогоднюю ночь, когда их выводят посмотреть на фейерверки, а они срываются с поводка и убегают, предупредили кинологи.

Предсказать реакцию питомца на громкий звук невозможно, даже обученный пес может испугаться. Российская кинологическая федерация не рекомендует брать с собой собак на салют.

«Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь – это дома или за городом, вдали от шума и залпов салютов. Ежегодно мы предостерегаем собаководов и настоятельно не рекомендуем брать питомцев на праздничные гуляния и на салют. Такие мероприятия – это стресс для любой собаки», — пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

У собак очень чувствительные барабанные перепонки: даже несильный хлопок, который не испугает человека, может серьезно повлиять на питомца. Особенно чувствительны к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, кто пережил неприятный опыт. 

«Такие питомцы боятся всего незнакомого, а резкий звук может сильно повлиять на их поведение. Кроме того, шум петард и залпов салюта сильно пугает щенков, плохо социализированных питомцев, а также тех животных, которые только попали к собаководу», — отметил Голубев

Что делать владельцу

Кинологи советуют владельцам вообще не выгуливать собак в новогоднюю ночь во время фейерверка. Если есть возможность отправиться на праздники загород, где меньше всего можно встретить взрывы петард и фейерверка, лучшей ей воспользоваться.

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Если салют застал владельца с питомцем на улице, нужно первым делом успокоить собаку. «Как только удастся стабилизировать ситуацию, направляйтесь в сторону дома. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности», — посоветовали эксперты.

Перед выходом на прогулку, нужно проверить надежность амуниции. Собака должна иметь табличку с контактами владельцы, чтобы ее быстрее можно было бы найти. 

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