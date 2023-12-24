NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров

Президент России Владимир Путин через посредников подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на российские и западные источники.

Несмотря на официальную риторику, Путин якобы подает Западу сигналы о готовности заключить перемирие с Украиной, сказали источники. По их словам, такие сигналы он подает с сентября по разным каналы связи, в том числе через правительства третьих стран.

Но при этом российский лидер не готов поступиться ни метром земли, пишет NYT. Газета считает, что по мнению Владимира Путина, сейчас сложились благоприятные обстоятельства для ведения переговоров. Источники говорят, что ему выгодно заключить перемирие до президентских выборов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал The New York Times, что «концептуально те тезисы, которые вы изложили, неверны». На вопрос, готова ли Россия к прекращению огня Песков указал на недавнее заявление Путина.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются — денацификация Украины, демилитаризация и ее нейтральный статус», — заявил Путин 14 декабря на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.