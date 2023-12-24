Кремль назвал условия Путина для переговоров с Украиной

Президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако их конечной целью должно стать достижение целей специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В комментарии газете The New York Times Песков подтвердил информацию издания о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине, однако отметил, что тезисы СМИ «в своей концепции неверны».

«Путин действительно готов к переговорам, <…> но только для достижения своих целей», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что российский президент примерно с сентября подает по дипломатическим каналам информацию о готовности к переговорам с официальным Киевом.