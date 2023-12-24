НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль назвал условия Путина для переговоров с Украиной

Источник:
ТАСС
548 0

Президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако их конечной целью должно стать достижение целей специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В комментарии газете The New York Times Песков подтвердил информацию издания о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине, однако отметил, что тезисы СМИ «в своей концепции неверны».

«Путин действительно готов к переговорам, <…> но только для достижения своих целей», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что российский президент примерно с сентября подает по дипломатическим каналам информацию о готовности к переговорам с официальным Киевом.

Еще по теме
США посчитали финансирование Украины бессмысленным
Запад объявил России «ледяную войну»
Кремль пообещал ответ за конфискацию российских активов
Пугающие пророчества Нострадамуса и Ванги на 2024 год
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль назвал условия Путина для переговоров с Украиной
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
КПРФ выбрала соперника для Путина
Вступили в силу новые правила льготной ипотеки
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
43
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
30
Депутаты на иномарках останутся без бензина
28
Украина решилась на мобилизацию женщин