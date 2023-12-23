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Собчак объявили бойкот из‑за «голой вечеринки»

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с журналисткой Ксенией Собчак после «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой.

Андреасян заявил, что не намерен больше общаться с Собчак после того, как она посетила скандальное мероприятие Ивлеевой, а затем поддержала его на фоне критики. Интервью должно было состояться в феврале.

Андреасян отметил, что некоторые представители «богемы» не совсем понимают, что происходит в мире. По его словам, даже если оставить в сторону СВО, любой известный артист — это лицо своей семьи, окружения и государства.

«Быть артистом это такая же ответственность перед другими, как и быть матерью и отцом. Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами, и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди», — заявил режиссер на своей странице в соцсети.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

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