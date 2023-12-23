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Загадочные колебания зафиксировали в ядре Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые выявили странные регулярные колебания внутреннего ядра Земли. Согласно расчетам, периодичность колебаний составляет 8,5 лет.

Исследователи выяснили, что внутреннее ядро наклонено относительно мантии Земли на 0,17 градуса. Таким образом, ось вращения внутреннего ядра и ось вращения мантии не совпадают, как считалось ранее.

В результате две сферы вращаются вокруг разных осей, данное несовпадение приводит к периодическому движению, которое повторяется через определенные интервалы, пишет ScienceAlert.

Считается, что период вращения планеты фиксирован — Земля совершает полный оборот каждые 23 часа, 56 минут и 4,0916 секунды каждый день в году. Но на самом деле существуют очень небольшие вариации, вызванные изменениями, происходящими внутри планеты.

Колебания ядра приводит к временным изменениям продолжительности суток, однако для человечества такие скачки остаются незаметными, так как они минимальны. При этом ученые полагают, что открытие подтверждает неоднородность планетного ядра.

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