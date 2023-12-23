НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

КПРФ выбрала соперника для Путина

Источник:
Sibnet.ru
531 3

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом на выборах президента Российской Федерации Николая Харитонова. Соответствующее решение ранее поддержал пленум ЦК КПРФ.

Предвыборная программа Николая Харитонова «будет представлять собой альтернативу действующему либерально-олигархическому курсу властей», уточнил депутат от КПРФ Денис Парфенов, передает РИА Новости.

Ожидается, что Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале следующей недели. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что команда партии единодушно поддерживает Харитонова в качестве кандидата.

75-летний Николай Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, кандидат экономических наук. Харитонов уже выдвигался от КПРФ на выборах главы государства в 2004 году, тогда он занял второе место.

Голосование на президентских выборах впервые продлится три дня: с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК уже зарегистрировал 29 претендентов на выдвижение. Так, от ЛДПР на выборы главы государства выдвинут глава партии Леонид Слуцкий.

Еще по теме
Кремль назвал условия Путина для переговоров с Украиной
Запад объявил России «ледяную войну»
Выявлены нарушения при передаче Крыма Украине
Песков не стал обсуждать статью WSJ о гибели Пригожина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
43
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
30
Депутаты на иномарках останутся без бензина
28
Украина решилась на мобилизацию женщин