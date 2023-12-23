КПРФ выбрала соперника для Путина

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом на выборах президента Российской Федерации Николая Харитонова. Соответствующее решение ранее поддержал пленум ЦК КПРФ.

Предвыборная программа Николая Харитонова «будет представлять собой альтернативу действующему либерально-олигархическому курсу властей», уточнил депутат от КПРФ Денис Парфенов, передает РИА Новости.

Ожидается, что Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале следующей недели. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что команда партии единодушно поддерживает Харитонова в качестве кандидата.

75-летний Николай Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, кандидат экономических наук. Харитонов уже выдвигался от КПРФ на выборах главы государства в 2004 году, тогда он занял второе место.

Голосование на президентских выборах впервые продлится три дня: с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК уже зарегистрировал 29 претендентов на выдвижение. Так, от ЛДПР на выборы главы государства выдвинут глава партии Леонид Слуцкий.