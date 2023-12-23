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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» получила глобальный мод

Источник:
Sibnet.ru
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Команда разработчиков AP-PRO выпустила глобальную модификацию True Stalker для игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Скачать мод можно на сайте его создателей.

Мод True Stalker добавляет в «Зов Припяти» новую сюжетную кампанию — в игре появляются уникальные персонажи и дополнительные сцены. Помимо основного квеста, игрокам будут доступны дополнительные задания на 13 локациях.

Разработчики также переделали интерфейс, инвентарь и записали новый саундтрек. Одновременно были улучшены движок игры и графика игры.

Оригинальная «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» является приквелом игры «Тени Чернобыля». Она вышла в далеком 2008 году.

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Игры #Экшены
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