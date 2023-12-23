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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Весеннее наступление России положит конец спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Весеннее наступление России положит конец конфликту на Украине, прогнозируют американские эксперты.

Без помощи США европейские страны не смогут восполнить дефицит вооружений и техники ВСУ, а Украина к весне еще больше ослабнет, пишет издание The Hill. В результате украинские власти будут вынуждены пойти на переговоры.

«На этот раз, возможно, Киев падет, а Зеленский будет вынужден бежать или погибнет», — отмечает автор статьи, отмечая растущие военные возможности России на фоне проблем ВСУ с получением боеприпасов.

При этом после начала наступления 2024 года Россия фактически сможет диктовать Украине свои условия мирного урегулирования конфликта, подчеркивается в материале.

Тема: Военная операция на Украине
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