Весеннее наступление России положит конец спецоперации

Весеннее наступление России положит конец конфликту на Украине, прогнозируют американские эксперты.

Без помощи США европейские страны не смогут восполнить дефицит вооружений и техники ВСУ, а Украина к весне еще больше ослабнет, пишет издание The Hill. В результате украинские власти будут вынуждены пойти на переговоры.

«На этот раз, возможно, Киев падет, а Зеленский будет вынужден бежать или погибнет», — отмечает автор статьи, отмечая растущие военные возможности России на фоне проблем ВСУ с получением боеприпасов.

При этом после начала наступления 2024 года Россия фактически сможет диктовать Украине свои условия мирного урегулирования конфликта, подчеркивается в материале.