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Российские сервисы удалили песню Бориса Моисеева «Голубая луна»

Источник:
Sibnet.ru
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Композиция Бориса Моисеева «Голубая луна» пропала из каталогов российских музыкальных платформ.

Так, песни Моисеева нет на платформах «Яндекс Музыка» и «Звук», она также исчезла из «VK Музыки» и «МТС Музыки». В то же время «Голубую луну» можно найти на зарубежном стриминге Spotify, пишет издание «Фонтанка.ру».

«Яндекс Музыка» прокомментировала исчезновение песни РБК — сервис пояснил, что платформа не обладает правами на размещение части контента, созданного Моисеевым с 2020 года, включая трек «Голубая луна».

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

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