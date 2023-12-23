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Вступили в силу новые правила льготной ипотеки

Источник:
ТАСС
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Новые правила льготных ипотечных программ вступили в силу в России с 23 декабря. Так, первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки увеличен с 20% до 30%.

Кроме того, во всех регионах максимальный лимит по такой ипотеке теперь составляет 6 миллионов рублей, до изменений для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 миллионов рублей.

С 23 декабря нельзя взять дополнительную сумму кредита по рыночным ставкам. Раньше в ряде регионах можно было повысить сумму кредита до 30 миллионов рублей, а в остальных — до 15 миллионов. Опция остается доступной только для IT-ипотеки, а также для семейной ипотеки.

Новые правила льготных ипотечных программ теперь предусматривают принцип однократности выдачи. Теперь гражданин может воспользоваться льготной ипотекой только единожды, на действующие займы это не распространяется.

Однако предусмотрены исключения для семей — если у россиянина рождается еще один ребенок, то взять льготную ипотеку можно, но при условии, что площадь приобретаемой квартиры больше предыдущей или предыдущая ипотека уже закрыта.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Asd10

Ай яй яй... Какая не хорошая эта Россия. Мешает и мешает. Надо с этим что-то непременно сделать!

pepelmetal

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nicollaich

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Uynachalnica

"Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022...