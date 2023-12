Грандиозная зимняя распродажа игр стартовала в Steam

Зимняя распродажа стартовала в цифровом магазине Steam. Пользователям магазина цифровой дистрибуции Valve доступны тысячи игр по сниженным ценам, включая свежие релизы. Событие продлится до 4 января.

Например, в настоящее время действует скидка на суперхит Baldur's Gate 3 — купить игру можно с дисконтом в 10%. Относительно скромное снижение объясняется недавним выходом игры — на свежие проекты скидки традиционно минимальны.

Среди других интересных проектов доступны RoboCop: Rogue City (1189 рублей, скидка 30%), A Plague Tale: Requiem (1259 рублей скидка 55%), The Callisto Protocol (1458 рублей, скидка 70%), Against the Storm (649 рублей, скидка 35%), Kena: Bridge of Spirits: (683 рубля, скидка 60%).

Максимальная скидка в рамках распродажи — 75%. В частности, ее получил популярный симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. С полным списком предложений можно ознакомиться на официальной странице.

Steam не принимает российские банковские карты, однако кошелек магазина можно пополнить через Qiwi и WebMoney. В акции не участвуют игры издателей и разработчиков, приостановивших продажи в России.