НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Грандиозная зимняя распродажа игр стартовала в Steam

Источник:
Sibnet.ru
237 0

Зимняя распродажа стартовала в цифровом магазине Steam. Пользователям магазина цифровой дистрибуции Valve доступны тысячи игр по сниженным ценам, включая свежие релизы. Событие продлится до 4 января.

Например, в настоящее время действует скидка на суперхит Baldur's Gate 3 — купить игру можно с дисконтом в 10%. Относительно скромное снижение объясняется недавним выходом игры — на свежие проекты скидки традиционно минимальны.

Среди других интересных проектов доступны RoboCop: Rogue City (1189 рублей, скидка 30%), A Plague Tale: Requiem (1259 рублей скидка 55%), The Callisto Protocol (1458 рублей, скидка 70%), Against the Storm (649 рублей, скидка 35%), Kena: Bridge of Spirits: (683 рубля, скидка 60%).

Максимальная скидка в рамках распродажи — 75%. В частности, ее получил популярный симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. С полным списком предложений можно ознакомиться на официальной странице.

Steam не принимает российские банковские карты, однако кошелек магазина можно пополнить через Qiwi и WebMoney. В акции не участвуют игры издателей и разработчиков, приостановивших продажи в России.

Еще по теме
Появился геймплейный тизер российского шутера PIONER
Названы лучшие игры 2023 года
Вышел первый трейлер новой игры GTA VI
Вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (0)
Картина дня
Вступили в силу новые правила льготной ипотеки
Россия обнулила таможенные пошлины на ввоз курятины
Запад объявил России «ледяную войну»
ВСУ отменили атаки из-за дефицита артиллерийских снарядов
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

Asd10

Ай яй яй... Какая не хорошая эта Россия. Мешает и мешает. Надо с этим что-то непременно сделать!

pepelmetal

Переходи на частоту 149.200, вызывай "Волгу" и будешь жить!

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

Uynachalnica

"Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022...