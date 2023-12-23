Какие водительские права перестанут действовать с апреля

Положения закона №313-ФЗ вступят в силу в России с 1 апреля 2024 года, они регулируют допуск к управлению транспортом граждан с иностранными водительскими удостоверениями.

Такие водительские права будут признаны недействительными спустя полгода после того, как их владелец получил вид на жительство или российское гражданство, рассказал адвокат Кирилл Данилов в беседе с «Праймом».

Те, у кого на 1 апреля будущего года будут иностранные водительские права, а также граждане РФ, въехавшие в страну до этой даты, должны будут поменять эти документы на российские права до 1 апреля 2025 года.

После 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения станут недействительными, уточнил юрист. Однако сдавать экзамен на водительские права не придется. Таким водителям заменять документ будут на основании действующих иностранных прав.

Если же водитель с иностранными правами не заменит их в срок, а также продолжит управлять транспортом, то его ждет административная ответственность по ст. 12.7 КоАП. Автомобилиста отстранят от управления транспортным средством.