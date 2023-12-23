Россия обнулила таможенные пошлины на ввоз курятины

Российское правительство Россия отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года, льготные объемы составят 140 тысяч тонн.

Документом утверждены правила выдачи импортерам документов, нужных для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу документов обеспечит Минсельхоз. Он также будет публиковать данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

«Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее правительство также отменило пошлины на ввоз импортных яиц. На внутренний рынок стали поступать партии из Армении, Белоруссии, Турции и ряда других стран.