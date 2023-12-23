Как правильно перевозить пиротехнику

Перевозить на личном транспорте можно только бытовые фейерверки с первого по третий класс опасности. Использовать общественный транспорт для перевозки пиротехники запрещено, сообщил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Эксперт отметил, что для перевозки фейерверка на своей машине, необходимо соблюдать целый ряд правил. В частности, автомобиль должен двигаться со скоростью не более 60 километров в час.

Пиротехника во время перевозки не должна свободно перемещаться по салону или багажнику, поэтому важно ее зафиксировать. Фейерверк также нельзя класть набок или переворачивать.

Шамин предупредил, что порох в зарядном устройстве может сдвинуться кверху, из-за чего при запуске салют может направиться по опасной траектории или даже же взорваться раньше времени.