Запад объявил России «ледяную войну»

Страны Запада ведут против Российской Федерации «ледяную войну», заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, западные государства начали активную фазу «ледяной войны» еще два года назад. Сенатор прокомментировал слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война».

Пушков отметил, что западные политики начали подготовку к этому противостоянию еще в 2014 году, когда ввели первые антироссийские санкции, а с точки зрения расширения НАТО на восток — значительно раньше.

Сенатор подчеркнул, что в годы «холодной войны» отношения между Западом и тогдашним СССР были «неизмеримо лучше», несмотря на случавшиеся кризисы. Например, Европа получала советский газ, никто не устраивал теракты на газопроводах.