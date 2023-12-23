Выявлены нарушения при передаче Крыма Украине

Крым в 1954 году передали Украинской ССР с большим количеством нарушений советского законодательства, заявил глава крымского Государственного совета и сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — цитирует Константинова РИА Новости.

Рабочая группа занималась изучением правовой основы факта передачи Крыма из состава РСФСР в Украинскую ССР, которая была проведена 26 апреля 1954 года. Группа выявила нарушения законов сразу трех конституций — общесоюзной, а также российской и украинской.

Константинов отметил, что если бы в ходе передачи принимались юридически выверенные решения, сейчас России было бы просто нечего оспаривать. Однако допущенные нарушения позволяют подать запрос в Конституционный суд для отмены решения.