НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Выявлены нарушения при передаче Крыма Украине

Источник:
РИА Новости
613 19

Крым в 1954 году передали Украинской ССР с большим количеством нарушений советского законодательства, заявил глава крымского Государственного совета и сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — цитирует Константинова РИА Новости.

Рабочая группа занималась изучением правовой основы факта передачи Крыма из состава РСФСР в Украинскую ССР, которая была проведена 26 апреля 1954 года. Группа выявила нарушения законов сразу трех конституций — общесоюзной, а также российской и украинской.

Константинов отметил, что если бы в ходе передачи принимались юридически выверенные решения, сейчас России было бы просто нечего оспаривать. Однако допущенные нарушения позволяют подать запрос в Конституционный суд для отмены решения.

Еще по теме
Запад объявил России «ледяную войну»
Песков не стал обсуждать статью WSJ о гибели Пригожина
Путин посоветовал США и Европе закончить валять дурака
Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (19)
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
60
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
42
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
37
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
30
Депутаты на иномарках останутся без бензина