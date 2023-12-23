ВСУ отменили атаки из-за дефицита артиллерийских снарядов

Украинская армия испытывает серьезный дефицит артиллерийских снарядов, в этой ситуации подразделения ВСУ вынуждены отменять запланированные атаки на российские позиции.

Так, источник из 128-й горно-штурмовой бригады, которая ведет боевые действия в Запорожье, рассказал изданию The Washington Post о лимите снарядов на каждую цель. Например, на минометную позицию дается максимум семь снарядов.

«Нельзя выиграть войну только на мотивации. Должно быть какое-либо численное преимущество, но с оружием и системами вооружений становится только хуже и хуже», — цитирует западное издание представителя бригады.

Военный из 148-й артиллерийской бригады рассказал, что раньше его подразделение могло выпускать в среднем 50 снарядов в день, сейчас эта цифра опустилась до 10-20. Такого количества не хватает даже на ответный огонь.

При этом украинские военные отмечают, что не видят признаков нехватки снарядов у России. Издание отмечает, что Москве удалось преодолеть негативные эффекты западных санкций в производстве оружия.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский признал, что ВСУ были вынуждены прекратить некоторые операции из-за нехватки артиллерийских снарядов — прежде всего, советских калибров.