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Рэпер в носке извинился за участие в «голой вечеринке»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Vacio
Фото: © vk.com/vacio_official

Рэпер Vacio, пришедший на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой в носке, надетом на интимную часть тела, арестован на 15 суток за пропаганду ЛГБТ, он извинился за участие в мероприятии на камеру.

Vacio (Николай Васильев) в видео, распространенном РИА Новости, заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел сделать никакой пропаганды». Исполнитель добавил, что всего лишь придумал себе образ в соответствии с дресс-кодом.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в столь тяжелое время для нашей страны и оказался участником такого ужасного видео», — произнес Vacio.

Суд арестовал рэпера на 15 суток за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ. Исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России по решению Верховного суда от 30 ноября 2023 года.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

Asd10

Ай яй яй... Какая не хорошая эта Россия. Мешает и мешает. Надо с этим что-то непременно сделать!

pepelmetal

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nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

Uynachalnica

"Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022...