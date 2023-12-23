Рэпер в носке извинился за участие в «голой вечеринке»

Рэпер Vacio, пришедший на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой в носке, надетом на интимную часть тела, арестован на 15 суток за пропаганду ЛГБТ, он извинился за участие в мероприятии на камеру.

Vacio (Николай Васильев) в видео, распространенном РИА Новости, заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел сделать никакой пропаганды». Исполнитель добавил, что всего лишь придумал себе образ в соответствии с дресс-кодом.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в столь тяжелое время для нашей страны и оказался участником такого ужасного видео», — произнес Vacio.

Суд арестовал рэпера на 15 суток за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ. Исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России по решению Верховного суда от 30 ноября 2023 года.