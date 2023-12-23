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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чечня отправила в зону СВО новых добровольцев

Источник:
Sibnet.ru
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Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Чечня Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев. Они прибыли в Грозный из разных уголков России», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров уточнил, что с начала СВО из Чечни в зону боевых действий были отправлены 36 тысяч человек, почти половина из них прошли университет спецназа в городе Гудермес, открытый по приказу чеченского лидера.

Университет готовит специалистов по различным дисциплинам: огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, подготовка военных журналистов, кинологическая, автоподготовка, инженерная и IT-подготовка.

Тема: Военная операция на Украине
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