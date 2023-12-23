Чечня отправила в зону СВО новых добровольцев

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Чечня Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев. Они прибыли в Грозный из разных уголков России», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров уточнил, что с начала СВО из Чечни в зону боевых действий были отправлены 36 тысяч человек, почти половина из них прошли университет спецназа в городе Гудермес, открытый по приказу чеченского лидера.

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