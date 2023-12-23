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Греф назвал три самых популярных способа обмана россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» перечислил три наиболее популярных способа обмана россиян.

Первым из них является взлом аккаунтов пользователей и последующая рассылка сообщений с просьбой одолжить деньги. По его словам, просьбы перевести средства или предоставить свои платежные данные должны настораживать, даже если они приходят якобы от близких людей.

Вторым популярным способом обмана Греф назвал запугивание. Нередко мошенники звонят жертве якобы от лица близкого человека и сообщают, что его якобы задержали правоохранительные органы. В этом случае злоумышленники выманивают средства на «взятку».

«Третья по популярности вещь — это, конечно, звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счет взломан и нужно срочно перевести все деньги на безопасный счет, который дает мошенник», — добавил глава Сбербанка.

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Asd10

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nicollaich

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