Древнейшая спиральная галактика «содрогнулась»

Астрономы обнаружили сейсмическую рябь в галактике BRI 1335-0417, которая является самой удаленной и самой древней спиральной галактикой Вселенной.

Исследователи зафиксировали движение газа вокруг BRI 1335-0417, а также формирование сейсмической волны. Она выглядит как рябь на поверхности пруда от брошенного камня. Такие колебания могут быть вызваны либо притоком газа в галактику, либо взаимодействием с меньшими галактиками.

Ученые также нашли в галактическом диске структуру, похожую на бар или перемычку. У зрелых спиральных галактик такая структура представляет собой вытянутую область в центре галактики, с обоих концов которой отходят ветви. При этом спиральная форма редко встречается в ранней Вселенной.

Отмечается, что свет от BRI 1335-0417 шел до Земли в течение 12 миллиардов лет. Таким образом, астрономы видят галактику такой, какой она была в молодой Вселенной.