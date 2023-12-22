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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Древнейшая спиральная галактика «содрогнулась»

Источник:
MNRAS
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Астрономы обнаружили сейсмическую рябь в галактике BRI 1335-0417, которая является самой удаленной и самой древней спиральной галактикой Вселенной.

Исследователи зафиксировали движение газа вокруг BRI 1335-0417, а также формирование сейсмической волны. Она выглядит как рябь на поверхности пруда от брошенного камня. Такие колебания могут быть вызваны либо притоком газа в галактику, либо взаимодействием с меньшими галактиками.

Ученые также нашли в галактическом диске структуру, похожую на бар или перемычку. У зрелых спиральных галактик такая структура представляет собой вытянутую область в центре галактики, с обоих концов которой отходят ветви. При этом спиральная форма редко встречается в ранней Вселенной.

Отмечается, что свет от BRI 1335-0417 шел до Земли в течение 12 миллиардов лет. Таким образом, астрономы видят галактику такой, какой она была в молодой Вселенной.

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Топ комментариев

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

corrector

а вообще все желающие присоединиться к ЕС ураинцы уже это сделали своими ногами, остальных пора...

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.