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Изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Источник:
Sibnet.ru
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Новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба МВД РФ. Он расширит перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав.

Так, отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Нарушителей не допустят до экзамена, они не смогут получить права до истечения срока, в течение которого считаются подвергнутыми административному наказанию. Также появятся основания приостановить предоставление соответствующей госуслуги.

Например, если в процессе сдачи экзамена истек срок действия паспорта РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС. Предоставление услуги возобновится, как только человек предъявит действующий паспорт или медицинское заключение.

«Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — говорится в сообщении.

Также будет увеличена сумма штрафных баллов — с пяти до семи, при наборе которой кандидату в водители могут выставить оценку «не сдал».

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Топ комментариев

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

corrector

а вообще все желающие присоединиться к ЕС ураинцы уже это сделали своими ногами, остальных пора...

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.