НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рублю предрекли новое падение

Источник:
«Коммерсантъ»
404 2

Курс рубля в январе продолжить слабеть, прогнозируют эксперты. По мнению участников рынка, российскую валюту в настоящее время поразила «сезонная слабость».

«В декабре традиционно самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты», — пояснил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

В дальнейшем эксперты ждут, что ослабление рубля продолжится, налоговый период не окажет на курс должного влияния. Подорожанию валют способствует спекулятивная активность инвесторов на фоне исполнения декабрьских фьючерсных контрактов.

При этом в январе есть дополнительные предпосылки для ослабления рубля, так как валютная выручка приходит с запозданием в один — три месяца. По оценке экспертов, до конца года курс доллара будет находиться в диапазоне 89–94 рубля, курс евро — 98–103 рубля.

Еще по теме
Греф заявил о возможности приватизации Сбера
Почему важно страхование жизни: 10 причин для защиты семьи
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
Омская область снизит тарифы на сжиженный газ и вывоз мусора
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Советник Зеленского рассказал о плане «Б»
Что изменили в финале «Слова пацана»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
60
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
39
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
32
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
32
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями