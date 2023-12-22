Рублю предрекли новое падение

Курс рубля в январе продолжить слабеть, прогнозируют эксперты. По мнению участников рынка, российскую валюту в настоящее время поразила «сезонная слабость».

«В декабре традиционно самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты», — пояснил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

В дальнейшем эксперты ждут, что ослабление рубля продолжится, налоговый период не окажет на курс должного влияния. Подорожанию валют способствует спекулятивная активность инвесторов на фоне исполнения декабрьских фьючерсных контрактов.

При этом в январе есть дополнительные предпосылки для ослабления рубля, так как валютная выручка приходит с запозданием в один — три месяца. По оценке экспертов, до конца года курс доллара будет находиться в диапазоне 89–94 рубля, курс евро — 98–103 рубля.