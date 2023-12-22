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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский военный выплатит стоимость разбитого «Панцирь-С»

Источник:
Sibnet.ru
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Гарнизонный военный суд в Санкт-Петербурге взыскал с офицера российской армии 14 миллионов рублей за ущерб, нанесенный зенитному ракетному комплексу «Панцирь-С» от столкновения с железнодорожным мостом.

Ответственный за машину капитан забыл привести в походное положение автономный оптический пост, из-за чего грузовик с «Панцирем» в ночь с 30 июня на 1 июля не смог проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе, пишет «Фонтанка.ру».

В результате комплекс был серьезно поврежден. Военный суд принял во внимание заслуги офицера и смягчающие обстоятельства, назначив ему в качестве наказания штраф в 50 тысяч рублей.

Кроме того, он удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму почти 14 миллионов рублей, которые офицер теперь будет вынужден выплачивать.

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Оборона #Армия #Оружие
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