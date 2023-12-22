Большую часть компаний с госучастием в России можно приватизировать, в том числе «Сбер», заявил глава банка Герман Греф.

«Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — цитирует РБК Грефа. Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает он.

По его мнению, для контроля над компанией государству «достаточно 25%». С 2020 года 50% плюс одна акция ПАО «Сбербанк» владеет Фонд национального благосостояния России, контролируемый правительством. Остальные акции находятся в публичном обращении.

«Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и удовлетворения спроса людей», — сказал Греф.

По его мнению, если приватизация произойдет, это «будет полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на инвестиционные проекты, например на строительство инфраструктуры и высокоскоростных магистралей, предложил он.