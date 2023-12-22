Большую часть компаний с госучастием в России можно
приватизировать, в том числе «Сбер», заявил глава банка Герман Греф.
«Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят»,
— цитирует РБК Грефа. Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это
повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает он.
По его мнению, для контроля над компанией государству
«достаточно 25%». С 2020 года 50% плюс одна акция ПАО «Сбербанк» владеет Фонд
национального благосостояния России, контролируемый правительством. Остальные
акции находятся в публичном обращении.
«Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас
очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и
удовлетворения спроса людей», — сказал Греф.
По его мнению, если приватизация произойдет, это «будет
полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на
инвестиционные проекты, например на строительство инфраструктуры и
высокоскоростных магистралей, предложил он.