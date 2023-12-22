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Греф заявил о возможности приватизации Сбера

Источник:
РБК
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Большую часть компаний с госучастием в России можно приватизировать, в том числе «Сбер», заявил глава банка Герман Греф.

«Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — цитирует РБК Грефа. Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает он.

По его мнению, для контроля над компанией государству «достаточно 25%». С 2020 года 50% плюс одна акция ПАО «Сбербанк» владеет Фонд национального благосостояния России, контролируемый правительством. Остальные акции находятся в публичном обращении.

«Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и удовлетворения спроса людей», — сказал Греф.

По его мнению, если приватизация произойдет, это «будет полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на инвестиционные проекты, например на строительство инфраструктуры и высокоскоростных магистралей, предложил он.

 

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Топ комментариев

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Asd10

По приезду им гражданство в течение 10 дней, как утверждал уйнач, и на воинский учёт. Только так!

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.