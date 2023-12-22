Кремль пообещал ответ за конфискацию российских активов

Попытки Запада использовать замороженные российские активы для помощи Киеву не могут не иметь последствий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Потенциально эта тема для нас является неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — цитирует РБК Пескова.

Он заверил, что в случае конфискации активов Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, и будет постоянно реализовывать свое право на судебное, международное, национальное и иное оспаривание.

По словам Пескова, «это будет иметь юридические последствия для тех, кто инициировал и реализовал». Москва в ответ также будет смотреть, что может конфисковать, и незамедлительно сделает это, отметил представитель Кремля.