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Кремль пообещал ответ за конфискацию российских активов

Источник:
РБК
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Попытки Запада использовать замороженные российские активы для помощи Киеву не могут не иметь последствий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Потенциально эта тема для нас является неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — цитирует РБК Пескова.

Он заверил, что в случае конфискации активов Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, и будет постоянно реализовывать свое право на судебное, международное, национальное и иное оспаривание.

По словам Пескова, «это будет иметь юридические последствия для тех, кто инициировал и реализовал». Москва в ответ также будет смотреть, что может конфисковать, и незамедлительно сделает это, отметил представитель Кремля.

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Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Asd10

По приезду им гражданство в течение 10 дней, как утверждал уйнач, и на воинский учёт. Только так!

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.