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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев обвинил Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Россия сорвала закупку Украиной истребителей за рубежом, заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

Россия постоянно мешает Киеву закупать оружие и военную технику на мировом рынке, приводят «Известия» слова Бельбаса.

«Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов <…> Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян. <…> В итоге соглашение сорвалось», — пожаловался он.

Бельбас заявил, что российские дипломаты «использовали документ для давления на местных чиновников», которые были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...