Киев обвинил Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ

Россия сорвала закупку Украиной истребителей за рубежом, заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

Россия постоянно мешает Киеву закупать оружие и военную технику на мировом рынке, приводят «Известия» слова Бельбаса.

«Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов <…> Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян. <…> В итоге соглашение сорвалось», — пожаловался он.

Бельбас заявил, что российские дипломаты «использовали документ для давления на местных чиновников», которые были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку.