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Врач посетовала, как одеваться в морозную погоду

Источник:
Sibnet.ru
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Врач Светлана Ворожбит посоветовала зимой отдавать предпочтение многослойной одежде, которая позволит сохранить нормальную температуру тела.

«Если речь идет о пути на работу, где предстоит пройти какое-то расстояние пешком, затем сесть в общественный транспорт и снова идти пешком, выбирайте многослойную одежду. Это даст возможность организму сохранить тепло, а также отвести влагу», — пояснила в интервью «Газете.ру» Ворожбит.

По ее словам, заходя в теплый транспорт, необходимо снять капюшон и расстегнуть верхнюю одежду, чтобы чувствовать себя комфортно. Перед выходом нужно заранее обратно утеплиться, чтобы одежда и тело не успели остыть.

Первым слоем лучше взять одежду из хлопка, которая позволит телу дышать. Вторым слоем отлично подойдут более теплые вещи, например, шерстяной свитер или флисовая кофта, которые сохранят тепло. Третьим слоем лучше взять верхнюю одежду из водоотталкивающих материалов, к примеру, пуховик.

Врач напомнила о важности перчаток, шарфов и шапок, потому что голова должна находиться в тепле.

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