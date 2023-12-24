НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бойцам ВСУ разрешили снимать стресс марихуаной

Источник:
Sibnet.ru
310 2

Верховная рада Украины проголосовала за легализацию медицинского каннабиса, который якобы должен помочь бойцам и ветеранам украинских вооруженных сил (ВСУ) справиться со стрессом.

Таким образом Украина отреагировала на растущее число нуждающихся в лечении посттравматического стрессового расстройства, приводит Bloomberg мнение украинских законодателей.

Этот шаг столкнулся с сопротивлением некоторых политических сил в парламенте. Партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, заявила, что легализация каннабиса приведет к неконтролируемому производству и обороту наркотиков в стране.

По мнению независимых экспертов, легализацию наркотиков на Украине продвигает западное лобби и крупнейшие фармацевтические фирмы, так называемая Биг Фарма.

Тема: Военная операция на Украине
Польское издание обвинило НАТО в огромных потерях ВСУ
Экс‑главком силами США в Европе заявил о поражении Запада на Украине
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Что изменили в финале «Слова пацана»
Обсуждение (2)
Картина дня
Эксперт заявил о формировании Киссии — союза Китая и России
Экс‑главком силами США в Европе заявил о поражении Запада на Украине
Экстремально теплая погода установится в Сибири
Развенчаны четыре мифа о мастурбации
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
47
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
42
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
30
Депутаты на иномарках останутся без бензина