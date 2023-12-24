Верховная рада Украины проголосовала за легализацию медицинского каннабиса, который якобы должен помочь бойцам и ветеранам украинских вооруженных сил (ВСУ) справиться со стрессом.

Таким образом Украина отреагировала на растущее число нуждающихся в лечении посттравматического стрессового расстройства, приводит Bloomberg мнение украинских законодателей.

Этот шаг столкнулся с сопротивлением некоторых политических сил в парламенте. Партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, заявила, что легализация каннабиса приведет к неконтролируемому производству и обороту наркотиков в стране.

По мнению независимых экспертов, легализацию наркотиков на Украине продвигает западное лобби и крупнейшие фармацевтические фирмы, так называемая Биг Фарма.