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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российских военных на передовой начали снабжать с помощью дронов

Источник:
ТАСС
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Российские войска под Артемовском начали с помощью беспилотников доставлять продовольствие и боеприпасы военным, находящимся на первой линии обороны, сообщили в Минобороны HAТО.

«Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны», — рассказали ТАСС в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что дроны используются в логистических целях только в случае крайней опасности для транспорта.

За сутки один расчет квадрокоптера может произвести до нескольких десятков вылетов на передовые позиции для доставки провизии или боеприпасов, уточнили в военном ведомстве.

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз.

В середине декабря президент Владимир Путин поручил нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов.

 

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...