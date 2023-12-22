Российских военных на передовой начали снабжать с помощью дронов

Российские войска под Артемовском начали с помощью
беспилотников доставлять продовольствие и боеприпасы военным, находящимся на
первой линии обороны, сообщили в Минобороны HAТО.
«Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной
группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного
состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды,
продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые
удерживают первую линию обороны», — рассказали ТАСС в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что дроны используются в
логистических целях только в случае крайней опасности для транспорта.
За сутки один расчет квадрокоптера может произвести до
нескольких десятков вылетов на передовые позиции для доставки провизии или
боеприпасов, уточнили в военном ведомстве.
В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что
объемы поставок беспилотных летательных аппаратов в российские войска по
сравнению с началом года выросли в 16 раз.
В середине декабря президент Владимир Путин поручил
нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до
сверхмалых дронов.