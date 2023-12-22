Российских военных на передовой начали снабжать с помощью дронов

Российские войска под Артемовском начали с помощью беспилотников доставлять продовольствие и боеприпасы военным, находящимся на первой линии обороны, сообщили в Минобороны HAТО.

«Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны», — рассказали ТАСС в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что дроны используются в логистических целях только в случае крайней опасности для транспорта.

За сутки один расчет квадрокоптера может произвести до нескольких десятков вылетов на передовые позиции для доставки провизии или боеприпасов, уточнили в военном ведомстве.

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз.

В середине декабря президент Владимир Путин поручил нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов.