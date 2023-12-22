Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года

Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По предварительной оценке Росстата, по итогам десяти месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9 процента к аналогичному периоду прошлого года», — сказала Голикова.

Она отметила, что, согласно поквартальному наблюдению, планы по снижению уровня бедности, установленные президентом, удастся выполнить. Благодаря адресной работе властей около 1,1 миллиона россиян вышли из-за черты бедности в третьем квартале этого года, отметила она.

Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных, делая это ежеквартально.