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«Пражский стрелок» вел телеграм‑канал на русском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Данные МВД Чехии о «Пражском стрелке»
Данные МВД Чехии о «Пражском стрелке»
Фото: © МВД Чехии

Устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел телеграм-канал на русском языке.

Как выяснила чешская полиция, стрелком был 24-летний Давид Козак. Он окончил Карлов университет со степенью бакалавра по истории и европейским исследованиям, а затем получил степень магистра по истории. Занимался историей Польши.

Телеграм-канал он вел в качестве личного дневника. Он рассказывал, что намерен осуществить массовое убийство и утверждал, что устроить стрельбу он решил после двух подобных трагедий в Казани и в Брянске. Создан канал был 9 декабря. Последняя запись относится к 19 декабря.

В четверг, 21 декабря Козак открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха.

По данным полиции, убийца имел разрешения на владение несколькими видами оружия. При стрельбе он использовал самозарядную винтовку ZEV 308 Win AR10, калибра 7,62. В течение 5 минут он произвел минимум 13 выстрелов.

Погибли 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

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