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«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Насти Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, а гостям сказала надевать на тусовку минимум одежды. В итоге за «голую вечеринку» общественное движение «Ветераны России» захотело задать ремня девушке и ее гостям.

«Алкоголь, наркотики, провокационные и откровенные наряды. Думаю, колючая проволока на платье Ксюши Собчак нужна ей как никогда, видимо, чувствует, что скоро именно она и будет ее окружать. Ремня ей и Ивлеевой нужно задать солдатского — хорошего», — сказал председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

В клубе Мутабор в Москве Настя Ивлеева организовала вечеринку, на которой собрались известные личности, включая Ксению Собчак, Лолиту, Билана, Джигана, Филиппа Киркорова, а также такие блогеры как Аня Покров, Кристи Крайм, Саша Спилберг, Дилара, Карина Карамбей.

«Ветераны России» обратилось в Генпрокурору, Следственный комитет, Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков, Роскомнадзор и Роспотребнадзор с просьбой проверить всех участников и организаторов мероприятия на употребление и распространение наркотических и психотропных средств, пропаганду ЛГБТ*.

ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России по решению Верховного суда от 30 ноября 2023 года.

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