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Орбан спросил, примет ли ЕС Украину с новыми регионами РФ

Источник:
ТАСС
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Евросоюз не может начинать переговоры с Украиной о вступлении, потому что на ее территории продолжается вооруженный конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы говорим о стране, на территории которой находятся российские солдаты. Мы их тоже будем принимать [в ЕС]?» — приводит ТАСС вопрос Орбана, обращенный к руководству Евросоюза.

Он отметил, что сейчас нельзя точно определить ни размеры территории Украины, ни численность ее населения, а значит последствия ее присоединения к ЕС выглядят непредсказуемыми.

Орбан напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря выступил против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но не смог переубедить лидеров остальных 26 стран сообщества.

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Политика #Мир
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