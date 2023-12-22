Стрельба в Карловом университете в Праге унесла жизни 14 человек

Число жертв стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, составило 14 человек, а 25 получили ранения, сообщила полиция Чехии.

Стрельба началась во второй половине дня в четверг, 22 декабря на философском факультете университета. Студенты прятались от пуль под партами. Некоторые вылезли на карниз здания, одна девушка сорвалась вниз и погибла.

По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах.

Нападавший покончил с собой, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили его тело, заявили в полиции.

По данным новостного портала Blesk.cz, жители села Хостоунь, в котором проживал Козак, характеризовали его как замкнутого человека с нарушенной психикой.