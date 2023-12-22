НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Стрельба в Карловом университете в Праге унесла жизни 14 человек

Источник:
Sibnet.ru
655 4

Число жертв стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, составило 14 человек, а 25 получили ранения, сообщила полиция Чехии.

Стрельба началась во второй половине дня в четверг, 22 декабря на философском факультете университета. Студенты прятались от пуль под партами. Некоторые вылезли на карниз здания, одна девушка сорвалась вниз и погибла.

По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах.

Нападавший покончил с собой, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили его тело, заявили в полиции.

По данным новостного портала Blesk.cz, жители села Хостоунь, в котором проживал Козак, характеризовали его как замкнутого человека с нарушенной психикой.

Еще по теме
«Пражский стрелок» вел телеграм‑канал на русском языке
Пилоты жестко севшего Ан-28 в Томской области избежали наказания
Девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер
Очаги узелкового дерматита скота обнаружили в Хакасии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

mosquito__2010

Чует Петя что за свои слова и поступки придётся отвечать. По полной отвечать придётся Пете перед русскими....