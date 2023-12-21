Российские военные сбили украинскую ракету над Азовским морем

Киев попытался нанести ракетный удар по территории России, средства ПВО уничтожили украинскую ракеты над Азовским морем, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«21 декабря около 15.00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого российские средства ПВО сбили девять беспилотников над двумя регионами России. Украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными расчетами ПВО над Московской и Калужской областями.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений.