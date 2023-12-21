Путин посоветовал США и Европе закончить валять дурака

Россия не закрывается от США и Европы, но западным странам пора закончить валять дурака в ожидании крушения страны, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им, вообще, пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что лидерам западных стран необходимо подумать, чем они руководствуются — «какими-то эфемерными соображениями об уничтожении России или интересами своих собственных стран и своего народа».

Глава государства также отметил, что Россия развивает систему комплексной поддержки экспорта отечественных товаров и услуг. Поддержка оказывается компаниям, которые переключаются на работу с перспективными партнерами в Азии и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.