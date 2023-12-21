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Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

«Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи», — сказал глава государства.

В России в настоящий момент нет единого подхода к определению статуса многодетной семьи, законодательно это не закреплено. Регионы вправе самостоятельно определять критерии многодетности.

Минтруд ранее предложил считать семью многодетной, если в ней воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, включая находящихся под опекой.

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Политика #Законы #Россия
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