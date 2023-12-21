Лукашенко провел совещание шепотом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на правительственном совещании рассказал, что у него пропал голос. Однако он не стал отменять мероприятие и провел его шепотом.

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — сказал он на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.

Видео мероприятия было размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канале «Пул первого».

Изменившийся голос Лукашенко авторы телеграм-канала шутливо объяснили тем, что «деньги тишину любят».