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Лукашенко провел совещание шепотом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на правительственном совещании рассказал, что у него пропал голос. Однако он не стал отменять мероприятие и провел его шепотом.

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — сказал он на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.

Видео мероприятия было размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канале «Пул первого».

Изменившийся голос Лукашенко авторы телеграм-канала шутливо объяснили тем, что «деньги тишину любят».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...

GammiPluh

этот потолок никогда не работал, даже в "лучшие времена" санкционного давления

mosquito__2010

Надеюсь ты всё фиксируешь в своём блокнотике ?

Denis CENTR

За подобные выходки, нужно вводить уголовку.Водителем наверное будет накаченный негр😂