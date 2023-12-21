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«Яндекс» запустил оплату на кассах магазинов с помощью «Яндекс Пэй»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Яндекс» обновила свой фирменный платежный сервис «Яндекс Пэй», теперь с его помощью можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах.

Для оплаты потребуется приложение «Яндекс Пэй» картой любого банка, сообщает пресс-служба компании. При этом можно получать дополнительный кэшбек баллами «Яндекс Плюса» и даже проводить оплату частями с помощью «Яндекс Сплита».

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код в приложении «Яндекс Пэй» или показать его на кассе магазина, а затем выбрать один из двух способов оплаты: полную или частями, отмечается в сообщении.

При полной оплате пользователи получат не только кэшбек от основного банка, но и баллы «Яндекс Плюса». Оплата частями возможна без комиссии, также доступна рассрочка на продолжительный период, но уже с небольшой комиссией.

Список партнеров пока ограничен 13 розничными сетями: Restore, Furla, Adamas, Togas, Rendez-vous, Maag, Ecru, Dub, Vilet, Ekonika, Charuel, Ecco, «Леонардо». В дальнейшем он будет расширяться.

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Экономика #Деньги
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